РИАМО - 6 янв. Популярный в России чай с добавлением меда следует пить с осторожностью, особенно это касается употребления меда в холодное время года, сообщил врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Мед оказывает сильное согревающее воздействие и способствует повышенному потоотделению. Это несет в себе риски в зимний период, когда иммунитет человека особенно подвержен простудам.

«Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание», – пояснил Золотарев в эфире радио Sputnik.

Как отмечает врач, следует избегать продуктов, которые могут резко изменить температуру тела. Например, летом лучше пить горячий чай, а в холодное время года отказаться от поедания мороженого на морозе.

«Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма. Это не всегда полезно», – подчеркнул нутригенетик.