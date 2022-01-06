РИАМО - 6 янв. В столице и Подмосковье 7 января прогнозируются метель, усиление ветра порывами до 15 м/с, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Завтра днем, в тылу циклона, преимущественно утром и вечером, сохранится вероятность скоротечного заряда снега, вечером усилится ветер в порывах до 10-15 м/с, закружит метель, видимость ухудшится до 4-6 км», – написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что похолодание в регионе усилится. Столбики термометров днем покажут минус 7 – минус 5 градусов, что соответствует климатической норме.

До 11 часов 7 января в регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды. Прогнозируется гололедица.