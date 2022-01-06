РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Волейболистки спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали серебро на областном турнире в Ногинске, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Рождественский турнир проходил в 5 января среди девушек 2007 и 2008 годов рождения.

«По итогам соревнований команда школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы заняла 2 место. Первое место – у спортсменок из Ногинска, третьими стали девушки из Коломны», — сказал Ружицкий.

Он поздравил спортсменок и их тренера Сергея Саратова с достойным выступлением.