РИАМО - 6 янв. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Наро-Фоминского округа объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка под склады вблизи деревни Котово сельского поселения Атепцевское. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начинающие инвесторы или уже действующие предприятия могут рассмотреть для себя аренду этого земельного участка под складские помещения и для развития своей деятельности.

Участок площадью 10 тыс. кв. м предлагается арендовать на 13 лет и 2 месяца с начальной годовой арендной платой 1 007 220 рублей.

Земельный участок находится в районе производственных и заводских комплексов, имеет удобную конфигурацию и транспортную доступность. Рядом расположена остановка общественного транспорта и железнодорожная станция Латышская, в 4 км Киевское шоссе.

Заявки на аукцион принимаются до 14 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 78628). Аукцион состоится 17 февраля.

Более детально ознакомиться с информацией об участках для размещения складов в Московской области всегда можно на портале ЕАСУЗ.