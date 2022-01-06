РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В Люберецком Дворце культуры показали музыкальную сказку «Новогодние приключения Маши и Вити», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Артисты театра «Альтернатива» под руководством Валентины Комковой рассказали со сцены о дружбе и вере в чудо. Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

«Эта сказка горячо любима не одним поколением детей, прекрасно подходит для семейного просмотра. Театр пропагандирует классический подход к постановке спектаклей. Игра актеров завораживает», — сказал муниципальный куратор партийного проекта Ильдар Невмятуллин.

Он добавил, что партийный актив Люберец сотрудничает с театром «Альтернатива» не первый раз.

«Благодаря совместной работе в новогодние каникулы люберецкие школьники увидели еще одну постановку – «Новый год и крошка Енот». Театр обладает замечательным репертуаром. Мы бы очень хотели, чтобы эти детские спектакли посетили и другие ребята, проживающие в нашем округе. Культура малой Родины начинается с доброго искусства», — уточнил Невмятуллин.