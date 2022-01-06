РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Водители в городском округе Люберцы смогут обращаться за помощью в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в случае возникновения неисправностей автотранспорта или других происшествий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ситуацию на дорогах сейчас осложнили погодные условия.

Водители могут обращаться за помощью по телефону: 8 (495) 688-81-71, также можно позвонить на единый номер «112».

В Люберцах с 2020 года работает Центр помощи при ДТП (Люберцы, поселок Калинина, дом 90). Сотрудники центра оказывают информационно-правовую поддержку водителям и пешеходам, ставшим участниками ДТП, помогают в фотофиксации и оформлении необходимых документов.