РИАМО - 6 янв. В ночь перед Рождеством многие верующие отправляются в храмы на богослужения. Перед этим следует принять меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности собственное и чужое здоровье в период пандемии, отметил главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.

Священник добавил, что при появлении признаков простуды не следует приходить в места, где можно заразить других людей. Также следует воздержаться от посещения родных, близких и богослужений.

«Если же признаков заболевания нет, то особых ограничений на посещение служб у нас нет. Есть рекомендации не производить целование икон, ограничиться почтительным поклонением, соблюдать социальную дистанцию», – добавил Первозванский в эфире радио Sputnik.

Обращаясь к противникам вакцинации, он отметил, что им следует воздержаться от посещения храмов в Рождество и отметить праздник в другие дни. По его словам, святки продлятся до Крещенского сочельника.

Если же здоровью ничего не угрожает, а вакцинация уже пройдена, отпраздновать Рождество можно и с близкими, считает Первозванский.

«Это главный мирный праздник, хороший повод собраться, главное, не переругаться. Надо максимально соблюсти мир и любовь между собой и друзьями, родными и близкими», – заключил протоиерей.