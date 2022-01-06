РИАМО - 6 янв. Компания «Аэрофлот» остановила продажу билетов в Казахстан на рейсы на ближайшие 2 недели. Решение связано с возникшими на территории страны массовыми беспорядками, сообщает kp.ru.

«В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы «Аэрофлота» в Казахстан, запланированные в расписании на ближайшие 2 недели», - говорится в сообщении компании.

Клиентам, которые приобрели на этот период билеты на самолет, предложат вернуть деньги, которые они потратили.

На этой неделе «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау. В Казахстане проходят акции протеста с погромами и стихийными митингами.