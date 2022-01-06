РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Народные гуляния «Счастливого Рождества» состоятся в парке «Малаховское озеро» городского округа Люберцы 7 января, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Гостей праздника ждет театрализованное представление «Рождественская круговерть» с колядками и хороводами. Жители узнают секрет приготовления чая от Солохи. На территории парка будет работать рождественская ярмарка.

Начало в 12:00.

Всего в Московской области на новогодних каникулах пройдут свыше 800 различных мероприятий.