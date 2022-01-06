РИАМО - 6 янв. В Москве прогнозируется переход температуры от плюсовых значений к минусовым в четверг, ожидается гололедица. Из-за этого на опасных участках автодорог, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В мегаполисе в четверг зафиксировали первую в начавшемся году оттепель. Сейчас температура в Москве плюс 0,3 градуса. К ночи столбики термометров опустятся до минус 5 – минус 3 градусов.

Жителей столицы попросили быть предельно осторожными на улице, перед выходом из дома нужно выбирать соответствующую погоде обувь. При управлении машиной следует строго соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию на дороге.

Городские коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

В мегаполисе до 11 часов 7 января действует «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.