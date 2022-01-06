РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 янв. В городском округе Королев проходят ежедневные рейды по выявлению нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по муниципалитету.

Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах останавливают машины, при отсутствии признаков опьянения им вручают памятки по ПДД.

Инспекторы напоминают, что если водитель впервые сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не успев никому навредить, его ждет штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В случае повторного нарушения водителю грозит уголовная ответственность: штраф от 200 до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.