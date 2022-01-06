РИАМО - 6 янв. При одновременном заболевании гриппом и коронавирусом (флурон) тяжелое течение болезни может быть у детей в возрасте до 1 года и пожилых. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее флурон выявили в Северной Македонии, в Хорватии и в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

«У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию, сахарный диабет, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше», - отметила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, на тяжесть одновременного протекания гриппа и Covid-19 в организме влияют множество факторов. Среди них: вакцинация, возраст, хронические болезни и другие.

Специалист пояснила, что самый большой риск флурона у невакцинированных людей и тех, кто не пользуется масками.

«Наиболее опасны зоны танцпола на концертах, очереди перед кассами, общественный транспорт. Также велик риск у педагогов и медработников», - добавила Руженцова.

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