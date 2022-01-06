РИАМО - 6 янв. Московский Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу к Рождеству для детей. Присоединиться к мероприятиям можно 7 января на сайте учреждения, сообщает пресс-служба музея.

Юных интернет-пользователей ждут творческие мастер-классы «Сказочный олень» и «Рождественская звезда», на которых ребят научат лепить из полимерной глины игрушку на елку и цветок, которым традиционно украшают дома на Рождество.

Онлайн-гостей ждет Рождественский концерт, который проведет заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия, ведущий телепередачи «Романтика романса» Евгений Кунгуров. Кроме того, пользователям представят запись концерта, прошедшего в Музее Победы в рамках детско-юношеского фестиваля «Журавли Победы».

Также зрителям покажут фильм 1913 года Владислава Старевича «Ночь перед Рождеством» по одноименному произведению Николая Гоголя.