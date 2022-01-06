РИАМО - 6 янв. Российского биатлониста Эдуарда Латыпова, который получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, в преддверии этапа Кубка мира изолировали от остальных членов отечественной сборной, сообщает Nation News.

Латыпов планировал выступить за национальную сборную на Кубке мира. Сейчас он находится в немецком Оберхофе в изоляции.

В Союзе биатлонистов России пожелали спортсмену скорейшего выздоровления и отметили, что заболевание проходит бессимптомно, а Латыпов чувствует себя хорошо.

В России всего выявлено 10 601 300 случаев коронавируса, скончались 313 817 заболевших, выздоровели 9 623 677 человек.