РИАМО - 6 янв. Подмосковье приблизилось к достижению отметки в 80% по уровню коллективного иммунитета от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Коллективный иммунитет к инфекции в Московской области составляет 76,5%. Полностью вакцинировались в регионе 4 623 138 человек.

К этому показателю также подошли Тыва и Липецкая область. В этих регионах РФ уровень коллективного иммунитета - 78% и 76,7% соответственно.

Уже преодолели отметку в 80% и сохраняют лидерство по вакцинации в России Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.

Вакцинация от коронавируса в стране проводится бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах. Привиться можно несколькими отечественными препаратами. Первая в мире вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в 2020 году. Ее создали в России.