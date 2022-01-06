РИАМО - 6 янв. Днем в четверг 6 января на Горьковском шоссе произошло столкновение двух грузовых автомобилей «Камаз». В аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной версии в аварии пострадали водители транспортных средств. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и представители экстренных служб.

Сейчас дорожное движение на участке ограничено. Как следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки», затор начинается у СНТ «Ямские Леса» и тянется до пересечения Горьковского шоссе с ЦКАД.