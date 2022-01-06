РИАМО - 6 янв. На вооружение российских войск в 2022 году поступят мобильные зенитные комплексы «Гибка-С» сверхмалой дальности. Новые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, сообщает Федеральное агентство новостей.

Комплексы смогут круглосуточно нести дежурство по противовоздушной обороне, а также вести огонь в реальном времени. «Гибка-С» поступит на вооружение российской армии впервые.

Боевые машины смогут давать отпор самолетам, вертолетам и беспилотникам противника. Кроме того, комплексы смогут перехватывать крылатые ракеты и противодействовать нанесению ударов высокоточного оружия.

Ранее стало известно, что в России идет разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования. Также в ближайшие годы на вооружение поступят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и«Ярс» с улучшенными боевыми характеристиками.