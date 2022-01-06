РИАМО - 6 янв. На фестивале «Азбука Рождества» в городском округе Истра представлена продукция пяти предприятий народного художественного промысла. Ознакомиться с ней можно до 8 января, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Фестиваль «Азбука Рождества» проходит на территории возле музея «Новый Иерусалим» и является зимним вариантом фестиваля «Сыр. Пир. Мир». Ярмарка стартовала 6 января и продлится до 8 января.

Посетителям представлены павловопосадские платки, посадская матрешка, изделия Жостовской фабрики, федоскинские шкатулки и богородские игрушки. На фестивале представлена продукции примерно 100 производителей и почти 50 ремесленников.

Помимо изделий народных художественных промыслов там можно приобрести мясную и молочную продукцию, мед, елочные игрушки, кухонную утварь и другие товары. Также для детей и взрослых на фестивале будут работать рождественские каток и горка.

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