РИАМО - 6 янв. Один человек пострадал в результате пожара в хозяйственной постройке в деревне Старая городского округа Воскресенск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил в 21:56 5 января. Последствия данного ЧП пожарные ликвидировали в 02:38.

В тушении хозпостройки участвовали 11 человек и 4 единицы техники.

Жителям Подмосковья рекомендовали при возникновении ЧП звонить по телефонам: 8 (498) 505-41-70 или «112».