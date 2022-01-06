РИАМО - 6 янв. Почти 700 специалистов личного состава пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность в городе в Рождественскую ночь, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего 467 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и 228 добровольцев будут дежурить в 485 храмах. В 101 из них, где отмечается наиболее низкий порог огнестойкости, количество дежурных увеличено.

Накануне праздника были проведены профилактические беседы со священнослужителями и прихожанами. Им напомнили правила обращения с источниками открытого огня и огнетушителями. Также с ними проработали пути эвакуации в случае возникновения пожара.

В Москве круглосуточно ведут дежурство около 1,2 тыс. сотрудников личного состава и более 300 единиц спецтехники пожарно-спасательного гарнизона.

Рождество Христово – один из важнейших праздников для христиан. Православные отмечают его 7 января.