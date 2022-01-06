РИАМО - 6 янв. После новогодних праздников памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому демонтируют и отправят на реставрацию. Завершить работы планируется к осени 2022 года, сообщает ТАСС.

Памятник готовят к переносу на монтажный стол. Сейчас монумент обшивают панелями реставрационного павильона. Над самим постаментом будет установлен отапливаемый павильон, затем скульптуры перенесут на специальный реставрационный стол. Тогда специалисты смогут снять технологический каркас фигур и приступить к реставрации внутренней и внешней сторон скульптур и барельефов.

«Работы по реставрации, мы планируем, завершатся осенью 2022 года. Поэтому в следующий праздник, День народного единства, мы надеемся, москвичи и гости города уже смогут увидеть памятник после реставрации», – отметила начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова.

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому появился на Красной площади 200 лет назад и был приурочен к годовщине победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Монумент создавался на народные пожертвования.

В августе 2018 года Исторический музей открыл сбор средств на реставрацию памятника. Жертвователями стали сотни граждан России и стран СНГ, общественные организации, компании и ведомства.