РИАМО - 6 янв. Днем в четверг в Москве наступила первая в 2022 году оттепель. Температура воздуха достигла плюс 0,2 градуса, сообщает на сайте «Метеоновости».

Утром температура воздуха в мегаполисе держалась в пределах отрицательных значений. Однако в 11 часов температура повысилась до 0,2 градуса.

Ранее температура приближалась к нулевой отметке 1 января, однако тогда температура так и не превысила минус 0,4 градуса.

В Рождественскую ночь в Москве ожидается температура от минус 5 до минус 3 градусов. Перепады температуры могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В Москве объявили экстренное предупреждение из‑за мокрого снега и гололедицы>>