РИАМО - 6 янв. Преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Николай Лузанов спас человека, упавшего на железнодорожные пути на станции МЦД Шереметьевская в Долгопрудном. Об этом сообщается на странице управления по социальной и миссионерской работе университета в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 27 декабря. Священник ждал электричку, чтобы навестить родных перед праздниками. Он услышал звук падения, развернулся к путям и увидел, что перед стремительно приближающимся поездом лежит мужчина.

Отец Николай Лузанов спрыгнул к человеку, взял его на руки и закинул на платформу, затем он выбрался сам. Упавший на рельсы был пьян и не смог бы выбраться самостоятельно.

Спасение мужчину заняло у священника около 10 секунд, а после того, как батюшка вылез на платформу, по путям проехал поезд.

Символично, что 27 декабря в России празднуется День спасателя.

Священник Николай Лузанов является настоятелем Покровского храма Долгопрудного, У него четверо детей. В 2010 году он с отличием окончил Богословский факультет ПСТГУ. Уже почти 20 лет он преподает на Историческом факультете всеобщую историю и каноническое право.