РИАМО - 6 янв. Росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции обеспечат общественный порядок и безопасность в местах рождественских богослужений в Московской области, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

Под охрану будут взяты храмы, соборы и церкви. Также маршруты патрулирования сотрудников Росгвардии будут приближены к объектам ЖКХ и энергетики.

Во время новогодних праздников сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Московской области усилили контроль за оборотом огнестрельного оружия. Владельцам оружия напомнили о запрете его ношения в местах массового пребывания людей и на публичных мероприятиях.

В Рождественскую ночь в Московской области на 600 маршрутах к церквям и храмам будет сокращен интервал движения автобусов до 15-20 минут. При этом общественный транспорт будет работать до 03:00. Кроме того, количество автобусов на этих маршрутах будет увеличено.

Рождество Христово – один из важнейших праздников для христиан. Православные отмечают его 7 января.