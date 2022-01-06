РИАМО - 6 янв. Власти города запустят систему оплаты проезда Face Pay в этом году на Московском центральном кольце, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра Москвы, глава городского дептранса Максим Ликсутов, транспорт мегаполиса входит в число лидеров в мире по цифровизации сервисов и билетной системы.

«В 2021 году по поручению мэра Москвы мы запустили проекты, аналогов которым по масштабу и удобству нет ни в одном городе мира. Например, Face Pay и виртуальную «Тройку», которые стали важной частью новой билетной системы. Уже в этом году запустим Face Pay на МЦК, готовим тестовый запуск на МЦД и наземном транспорте», - добавил Ликсутов.

Он отметил, что также планируется подключить к данному сервису соцкарты и сделать оплату виртуальной «Тройкой».

Для оплаты поездок в городском метрополитене по системе Face Pay следует привязать к сервису банковскую карту, «Тройку» и свою фотографию. Сделать это можно через приложение «Метро Москвы». Для корректной работы сервиса снимок лица должен быть анфас при хорошем освещении, лицо обязательно открыто.

Виртуальная «Тройка» или Face Pay: как оплатить проезд в московском метрополитене>>