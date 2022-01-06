РИАМО - 6 янв. Российская столица стала третьей среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москва уступила только Нью-Йорку и Токио, уточнил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Паритет покупательной способности – это соотношение валют разных стран, которое основано на ценах на одинаковые товары в государствах. ППС является относительным показателем, он применяется для сопоставлений стран в сфере экономики.

«Москва вполне успешно преодолела пандемийный 2020 год по сравнению с другими крупными финансовыми центрами. По данным исследований Oxford Economics, падение ВВП по ППС к 2019 году для российской столицы составило всего 2,1%», — отметил Ефимов.

Он добавил, что такие показатели Москвы позволили обойти в рейтинге Лос-Анджелес, который занял 4 место топа с показателем 3,6%.

Вице-мэр добавил, что в 2020 году объем ВВП по ППС мегаполиса составил 1,032 трлн долларов. За счет эффективных мер поддержки предпринимателей и производства столица смогла минимизировать потери от пандемии и не допустить простаивания промышленности.

«С 2016 года по объему ВВП по ППС российская столица поднялась с 6-й строчки рейтинга с результатом почти в 850,8 млрд долларов до тройки лидеров. Такой результат во многом стал возможен благодаря поддержке бизнеса и диверсифицированной экономике Москвы, оказавшейся более устойчивой в период кризиса, вызванного распространением Covid-19», — уточнил руководитель городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Oxford Economics — авторитетная группа, которая работает в области глобального прогнозирования и количественного анализа. Она каждый год представляет топ мегаполисов мира по разным параметрам.