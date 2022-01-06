РИАМО - 6 янв. За минувшую ночь в Московской области очистили от снега свыше 14 тыс. км дорог. В уборке снега были задействованы 1,6 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Чтобы обеспечивать безопасное и бесперебойное дорожное движение, в Московской области круглосуточно ведется контроль за дорожной обстановкой и изменением погодных условий.

«В настоящий момент продолжаются работы по очистке и обработке дорожной сети, в том числе идет уборка тротуаров и посадочных площадок», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В преддверии Рождества сотрудники дорожных служб уделяют особое внимание уборке подъездных путей к храмам и церквям. Кроме того, от снега очищают пешеходные дорожки, тротуары и остановки общественного транспорта.

Температура воздуха в Подмосковье в ночь на Рождество будет держаться в диапазоне от минус 5 до минус 3 градусов, возможны небольшой снег и гололедица. Также ожидается ветер с порывами до 15 м/с.