РИАМО - 6 янв. В Москве реализуются масштабные карьерные проекты, призванные привлечь высококлассных специалистов к работе в городе. В 2021 году в проектах, направленных на поддержку молодежи, приняли участие свыше 10 тыс. человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Чтобы привлекать новых специалистов, в мегаполисе используются инновационные кадровые инструменты, цифровые технологии и игровое обучение.

«Работа на город и для города — это ответственность за комфорт каждого жителя. От знаний и универсальных навыков каждого из команды правительства Москвы зависит качество жизни в столице, ведь результатами нашего труда пользуются все москвичи и оценивают его», — отметил начальник управления государственной службы и кадров столичного правительства Павел Малыхин.

Молодежь знакомят с работой городских властей на реальных примерах. Ребята получают возможность попробовать свои силы в столичных структурах, а лучшим предлагают трудоустройство. Встречи со студентами проходят в вузах.

Одним из лучших проектов конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» стали «Персональные треки развития». Участники проекта получают доступ к специальным образовательным программам, для прохождения которых достаточно уделять онлайн-занятиям 20-30 минут в день. При этом на вопросы пользователей отвечают тьюторы, они же проверяют результаты выполненных заданий.

Кроме того, специалисты университета правительства Москвы разработали программу «Urban Лидер» для руководителей среднего звена. В рамках программы участники решают кадровые задачи, выстраивают индивидуальный план развития, учатся сплачивать коллектив и решать спорные ситуации.