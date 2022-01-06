РИАМО - 6 янв. Ссора произошла между дядей и племянником в деревне Большая Городня городского округа Серпухов, она переросла в драку, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской обрасти.

Медики забрали пострадавшего 1966 года рождения. У него диагностировали телесные повреждения.

За преступление задержан молодой человек 2002 года рождения. Ему избрали меру пресечения – подписку о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».