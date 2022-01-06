РИАМО - 6 янв. В рамках торгов, которые ведутся на Московской бирже, курс рубля снизился по отношению к евро и доллару. Курс американской валюты вырос до 77,02 рублей, сообщает kp.ru.

Доллар США ускорил рост до 0,29% к закрытию прошлой сессии торгов и стоил 77,02 рубля. В последний раз он был на отметке выше 77 рублей 21 апреля 2021 года.

Вырос и курс евро. К закрытию предыдущей сессии ее курс превышал 87 рублей 27 августа прошлого года.

Ранее аналитики спрогнозировали замедление роста отечественной экономики в этом году. Они отметили, что в стране может заметно уменьшиться уровень потребления, который был драйвером развития в прошлом году.