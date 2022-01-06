РИАМО - 6 янв. Президент России Владимир Путин поручил Минюсту и Генеральной прокуратуре РФ подготовить предложения по предотвращению пыток и издевательств над заключенными, сообщает Газета.ru.

Специалисты ведомств должны будут проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ. В случае необходимости им также следует представить предложения по недопущению применения незаконных методов воздействия к находящимся под стражей и осужденным к лишению свободы.

Ведомства страны должны подготовить свои доклады по данному вопросу доклады до 1 июня 2022 года.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в России расследуются 17 уголовных дел, связанных с пытками в местах лишения свободы. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний за пытки, организованные представителями власти. Максимальным наказанием за это преступление может стать лишение свободы на 12 лет.