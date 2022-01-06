РИАМО - 6 янв. С 2012 года в Москве по программе «1 рубль за 1 квадратный метр» можно арендовать или взять в субаренду старинное здание при условии реставрации помещения. Так в городе были отреставрированы 20 памятников архитектуры, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Согласно данной программе в аренду на 49 лет можно взять памятники архитектуры либо их части, которые находятся в собственности города и в неудовлетворительном состоянии, являются отдельно стоящим зданием и не имеют каких-либо обременений.

Оплата реставрации возлагается на арендатора, работы должны быть выполнены в течение 5 лет с момента заключения договора. При этом реставрация проходит по заранее мегаполиса. Самовольный ремонт или перепланировка будут признаны нарушениями, а уничтожение или порча памятника подпадает под уголовную ответственность.

Благодаря программе город и москвичи получают обновленный памятник архитектуры, а инвестор почти полвека может распоряжаться помещением по своему усмотрению, чтобы окупить вложенные средства, например открыть офис, кафе или торговую точку.

«Реставрация в рамках программы всегда предполагает масштабную работу, ведь в программу входят памятники, которые находятся в аварийном состоянии. Сейчас работы продолжаются на 6 объектах культурного наследия, а 20 уже возвращен исторический облик», — отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По программе уже были отреставрированы Московская межевая канцелярия, усадьба Матвеевых, усадьба А.П. Сытина, чугунный павильон трамвайной остановки начала XX века и другие объекты.