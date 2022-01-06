РИАМО - 6 янв. Днем в четверг в трех московских аэропортах и подмосковном Жуковском задержаны или отменены 56 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задерживаются 8 рейсов, еще 4 отменены. В аэропорту Домодедово 18 рейсов задержаны, отменили 2. В аэропорту Шереметьево задерживаются 8 рейсов, отменены 9.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются 6 рейсов, отменен 1.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В четверг «Аэрофлот» отменил утренние и вечерние рейсы из столичного Шереметьева в Казахстан из-за акции протеста с погромами и стихийными митингами в республике. Также «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан, которые были запланированы на 7 января.