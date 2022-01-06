РИАМО - 6 янв. В ночь на четверг на улице Советской в Серпухове загорелась хозяйственная постройка, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание в хозпостройке пожарные потушили примерно за 4,5 часа. Последствия огня ликвидировали в 03:53 в четверг.

В тушении участвовали 7 человек и 2 единицы техники.

За прошедшие сутки на территории Московской области произошло 37 пожаров, их тушили 326 человек и 93 единицы техники.