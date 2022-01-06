РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 янв. Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Щелкова, который в состоянии алкогольного опьянения разбил двери в магазине «Ашан» в микрорайоне Богородский, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании сигнализации в магазине «Ашан» по адресу: Щелково, микрорайон Богородский д. 9.

По прибытии на место был задержан житель Щелкова 1992 г.р. Он был пьян и из хулиганских побуждений разбил стеклянную дверь в магазине.

После задержания подозреваемый был доставлен в Щелковский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.