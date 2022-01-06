РИАМО - 6 янв. В ночь на 7 января в 58 округах Московской области 600 автобусных маршрутов, следующих к церквям и храмам, будут перевозить пассажиров до 3 часов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Для обеспечения доступного и комфортного транспортного обслуживания жителей и гостей региона на маршрутах к основным храмам в период с 22:00 до 03:00 сократится интервал движения автобусов и составит не более 15-20 минут», - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

По ее словам, на данных маршрутах еще увеличится число автобусов.

В преддверии Рождества подмосковные автобусы подготовили к работе. С водителями провели дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения. Расписание автобусов размещено на остановках и сайтах администраций городских округов.