РИАМО - 6 янв. Центры государственных услуг «Мои документы» оказали в 2021 году более 25 млн услуг жителям столицы. Достижению такого показателя поспособствовало в том числе введение 22 новых услуг, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Всего в центрах «Мои документы» москвичам предоставляют более 280 госуслуг. Одними из наиболее популярных стали услуги, связанные с ЗАГСами, например, получение повторных свидетельств и справок, внесение изменений в документы о рождении, заключении или расторжении брака.

«Благодаря расширению функционала территориальная доступность услуг ЗАГСов выросла в 4 раза, теперь услуги можно получить во всех офисах. Кроме того, если загсы работали 5-6 дней в неделю, то офисы «Мои документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманы — с 10:00 до 22:00», — отметила замдиректора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» Татьяна Порецкова.

Всего с конца мая 2021 года в центрах госуслуг столицы поженились более 8 тыс. пар. Средний возраст вступления в брак – 25 лет.

Также в 2021 году был запущен проект «Лица Победы». Москвичи могут принести в любой центр госуслуг фотографии своих родственников, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Отсканированные снимки и воспоминания в текстовом виде позднее разместят в интерактивном музее.

Одной из инноваций прошлого года стало внедрение формата видеоконсультаций. Граждане получили возможность получить помощь специалистов центров госуслуг онлайн. Всего такие сеансы прошли свыше 350 раз.

Кроме того, в центрах «Мои документы» можно получить услугу министерства иностранных дел РФ. Россияне и иностранцы получили возможность подтвердить подлинность подписи нотариуса и оттиска его печати или проставить апостиль на официальных российских документах.

Ежегодно центры госуслуг оказывают более 25 млн услуг. В 2021 году такого результата удалось достичь, несмотря на пандемию.