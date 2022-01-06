РИАМО - 6 янв. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила вечерние рейсы из Москвы в города Алма-Ату, Нур-Султан и Актау Республики Казахстан. Самолеты должны были вылететь из аэропорта Шереметьево в 20:50, 23:20 и 23:35 соответственно, сообщает РИА Новости.

Сейчас эти рейсы значатся на онлайн-табло воздушной гавани отмененными. Утренние рейсы «Аэрофлота» из Алма-Аты и Нур-Султана в Москву тоже были отменены.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» также отменила рейсы в города Казахстана на 7 января.

В Казахстане проходят акции протеста с погромами и стихийными митингами. В стране накалилась обстановка после подорожания топлива для автомобилей в 2 раза.