РИАМО - 6 янв. Если после долгих праздников не хочется выходить на работу, то, возможно, стоит задуматься над тем, чтобы сменить ее. Если работа приносит удовольствие, то во время долгих каникул, наоборот, хочется поскорее вернуться на нее, сообщил РИАМО психотерапевт Илья Суслов.

«Нужно понять свою мотивацию, зачем оно все? Если понять, что на работу не хочешь, то, может, пора менять работу? Задуматься, туда ли ходим, тем ли занимаемся, потому что на любимую работу хочется идти», - сказал Суслов.

Он добавил, что люди, которые занимаются любимым делом, во время долгих новогодних праздников начинают задумываться, что хотят скорее вернуться на работу, пообщаться с коллегами и заняться делом.

«На работу хочется идти тем, кто занимается любимой работой», - добавил специалист.

Ранее учитель русского языка и литературы Иван Петрушин рассказал РИАМО, что настроить школьника на продолжение учебы после зимних каникул поможет повторение материала. Кроме того, следует заранее восстановить режим дня и питания. Тогда ребенок не будет испытывать стресс из-за смены режима и обстановки.

Рабочие дни после новогодних каникул в России начнутся 10 января.