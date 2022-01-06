РИАМО - 6 янв. За прошедшие сутки в Московской области после коронавирусной инфекции полностью выздоровели 1392 человека, всего с начала пандемии вылечились 599 115 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 742 случая заражения коронавирусом, общее число зафиксированных случаев заболевания достигло 647 750.

Умер в Московской области от последствий заражения коронавирусной инфекцией 13 631 человек, в том числе 41 заболевший скончался за сутки.

Главным способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции остается массовая вакцинация. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.