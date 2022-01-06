РИАМО - 6 янв. В Подмосковье за минувшие сутки было выявлено 742 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в регионе зафиксировано 647 750 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в России было выявлено 15 316 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 10 601 300 случаев Covid-19.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Московской области составляет 77,2%, а в среднем по стране – 61,8%.

В регионе работает горячая линия по вопросам Covid-19 по номеру «122», а также тематический сайт.