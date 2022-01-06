РИАМО - 6 янв. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2 238 человек, всего в городе болезнь победили 1 882 737 пациентов, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в больницы мегаполиса доставили 724 заболевших. На ИВЛ в медучреждениях находятся 525 пациентов.

Всего в городе выявили 2 043 006 случаев инфицирования, за последние сутки – 2357 случаев Covid-19. Жертвами пандемии стали 37 183 человека, из них за сутки скончались 67 заболевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране снижается заболеваемость коронавирусом.