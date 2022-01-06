РИАМО - 6 янв. В столице за минувшие сутки подтвердили 2357 случаев Covid-19, всего в городе было выявлено 2 043 006 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе проводится кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках города и в месте работ выездных бригад в общественных местах.

Также в людных местах и пассажирском транспорте Москвы следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В РФ зарегистрированы несколько отечественных вакцин от инфекции, в том числе для подростков.