РИАМО - 6 янв. За прошедшие сутки в России скончались 802 пациента с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии умерли 313 817 человек, сообщает оперштаб.

Так, 67 смертей пациентов с Covid-19 зафиксировано в Москве, 58 - в Санкт-Петербурге, 41 - в Московской области, 33 - в Красноярском крае, 22 - в Воронежской области, по 21 - в Нижегородской и Свердловской областях.

Также за сутки в стране было выявлено 15 316 случаев заражения, выздоровели после заболевания 22 949 человек. Всего в России зафиксировали 10 601 300 случаев коронавируса, справились с инфекцией 9 623 677 пациентов.

Вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в национальный календарь прививок в России. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.