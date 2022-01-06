РИАМО - 6 янв. В РФ за минувшие сутки зафиксировано 15 316 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране выявлено 10 601 300 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Новые случаи заражения были выявлены в 84 субъектах РФ. Так, в Москве зафиксировали 2357 случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге – 1286, в Московской области – 742, в Краснодарском крае – 411, в Свердловской области – 390.

Коллективный иммунитет от инфекции в стране составляет 61,8%. Полностью вакцинировались от коронавируса 74 539 609 россиян.

Лучшей защитой от тяжелого протекания болезни и опасных последствий заражения коронавирусной инфекцией является вакцинация. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и в выездных пунктах.