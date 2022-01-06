РИАМО - 6 янв. Специалисты городских служб ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. Наибольшее количество осадков выпало в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Западном округах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Прирост снега в городе достиг 6 см. Сотрудники коммунальных служб чистят от снега улицы, дворы, парковки, межквартальные проезды, кровли и выступающие элементы фасадов зданий.

Собранный снег вывозят на 56 стационарных снегоплавных пунктов, которые работают круглосуточно.

Специалисты постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети мегаполиса. При необходимости проезжую часть, тротуары, дворовые территории чистят от снега и обрабатывают противогололедными средствами.

После прошедшего снегопада сугробы на столичной ВДНХ выросли до 29 см, в ТиНАО - до 34 см.