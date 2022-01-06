РИАМО - 6 янв. В столице после прошедшего снегопада сугробы выросли до 29 см, в Подмосковье – до 37 см. Эти показатели являются максимальными с начала зимы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На главной метеостанции Москвы, ВДНХ, за сутки снежный покров подрос на 5 см, и достиг 29 см – это самое высокое значение с начала зимы», - написал Леус в своем Instagram-аккаунте.

Сугробы выросли до 30 см в столичном районе Тушино, до 32 см – на Балчуге и до 34 см – на территории новой Москвы.

В подмосковном Павловском Посаде высота сугробов увеличилась до 37 см. Это также является максимумом с начала зимы.

Сильный снегопад и метель накрыли 5 января столичный регион. В Москве за день выпало до 15% от месячной нормы осадков.

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