РИАМО - 6 янв. Садовый дом загорелся в СНТ «Медик» в Можайском городском округе, в результате ЧП погибли 2 человека, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Информация о возгорании поступила пожарным в 06:16 5 января. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения горел садовый дом с пристройкой и беседкой. Общая площадь пожара составила 76 кв. м.

В 07:30 пожарные локализовали огонь, в 08:23 ликвидировали открытое горение, в 10:18 устранили последствия возгорания. В тушении участвовали 21 человек и 7 единиц техники.

За минувшие сутки в Подмосковье случилось 37 пожаров. В их ликвидации принимали участие 326 человек и 93 единицы техники.