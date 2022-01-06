РИАМО - 6 янв. Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин выиграли матч у итальянских спортсменов Маттео Берреттини и Янника Синнера в турнире Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Благодаря этому сборная РФ вышла в полуфинал соревнований, сообщает Федеральное агентство новостей.

Решающая встреча между россиянами и итальянцами закончилась счетом 5:7, 6:4, 10:5. Матч продлился 1 час 44 минуты. Итоговый счет составил 2:1 в пользу российских теннисистов.

В сборную страны по теннису на турнире также входит Евгений Карловский, а капитаном команды является француз Жиль Сервар, который тренирует Даниила Медведева. Сборная стала лидером в группе на турнире, так как спортсмены одержали победы во всех 3 матчах.

Призовой фонд ATP Cup составляет 10 млн долларов.