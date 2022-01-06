РИАМО - 6 янв. В столице пройдут работы по реконструкции 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления. Обновление этих объекторв инфраструктуры необходимо, чтобы обеспечить безопасность и надежность газораспределительной сети города, сообщает пресс-служба АО «Мосгаз».

Газопроводы, которые будут реконструировать, были построены в 1939-1965 годах. Планируется не только обновить сами трубы, но и внедрить автоматизированную систему контроля загазованности среды и автоматические запорные устройства. Благодаря им можно будет дистанционно в течение 2 минут перекрывать подачу газа.

С июля 2021 года работы идут на «Кутузовском» дюкере, который обеспечивает Пресненский, Хорошевский районы и Хорошево-Мневники, а также тепловую электростанцию «Международная» и ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго». Специалисты построят два тоннеля общей протяженностью 260 м. Этап работ, связанный с движением микропроходеческого щита под Москвой-рекой, уже завершен.

«Наша задача – обеспечить переустройство газопровода с максимальным комфортом для жителей города. Проект, который разработал «Мосгаз», обеспечивает сохранность экологической системы в месте проведения работ, так как мы не затрагиваем русло и берега реки. Для этого работы ведутся в твердом грунте на глубине более 10 м под дном реки», – отметил гендиректор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев.

Также в декабре 2021 года стартовали работы на «Фрунзенском» газопроводе-дюкере. Он обеспечивает газом жилые дома и коммунально-бытовые предприятия Замоскворечья, Хамовников и Дорогомилова. Все работы проходят без отключения потребителей от газоснабжения и препятствий для транспорта.

Контроль за монтажом газопроводов-дюкеров ведется непрерывно в специальной лаборатории прямо на объекте, что позволяет ускорить реконструкцию.

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