РИАМО - 6 янв. В столице пройдут работы по реконструкции 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления. Обновление этих объекторв инфраструктуры необходимо, чтобы обеспечить безопасность и надежность газораспределительной сети города, сообщает пресс-служба АО «Мосгаз».
Газопроводы, которые будут реконструировать, были построены в 1939-1965 годах. Планируется не только обновить сами трубы, но и внедрить автоматизированную систему контроля загазованности среды и автоматические запорные устройства. Благодаря им можно будет дистанционно в течение 2 минут перекрывать подачу газа.
С июля 2021 года работы идут на «Кутузовском» дюкере, который обеспечивает Пресненский, Хорошевский районы и Хорошево-Мневники, а также тепловую электростанцию «Международная» и ТЭЦ-16 ПАО «Мосэнерго». Специалисты построят два тоннеля общей протяженностью 260 м. Этап работ, связанный с движением микропроходеческого щита под Москвой-рекой, уже завершен.
Также в декабре 2021 года стартовали работы на «Фрунзенском» газопроводе-дюкере. Он обеспечивает газом жилые дома и коммунально-бытовые предприятия Замоскворечья, Хамовников и Дорогомилова. Все работы проходят без отключения потребителей от газоснабжения и препятствий для транспорта.
Контроль за монтажом газопроводов-дюкеров ведется непрерывно в специальной лаборатории прямо на объекте, что позволяет ускорить реконструкцию.
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